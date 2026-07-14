В Петербурге задержали молодого человека за стрельбу из сигнального пистолета

10 июля около 01:10 к полицейским Приморского района поступила информация от 29-летнего работника бани о том, что возле дома 3 по Ланскому шоссе неизвестный в ходе возникшей словесной ссоры выстрелил в его сторону, после чего скрылся.

Заявитель с химическим ожогом глаз обратился к медикам, и после оказанной помощи был отпущен.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

13 июля около 12 часов в квартире дома 29 по Стародеревенской улице по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 21-летнего нападавшего. Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ. У задержанного изъяли сигнальный пистолет, а также перцовые баллончики.