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Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе бездомный пытался вырвать сумку у пенсионерки

В Петергофе бездомный пытался вырвать сумку у пенсионерки

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали бездомного, пытавшегося вырвать сумку из рук пенсионерки

Накануне днем, 30 июля около 12 часов к полицейским поступила информация от прохожей о том, что возле дома 23 по Разводной улице в Петергофе неизвестный напал на пожилую женщину. 

Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции выяснил, что неизвестный попытался вырвать из рук сумку у 82-летней пенсионерки. Сопротивляясь, женщина упала и ударилась ногой, а неизвестный скрылся.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска возле дома 6 по бульвару Разведчика по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого за кражи 29-летнего бездомного, находившегося в алкогольном опьянении. 

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Петродворцовый район, грабеж, пенсионеры
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