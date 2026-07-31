В Петергофе бездомный пытался вырвать сумку у пенсионерки

Накануне днем, 30 июля около 12 часов к полицейским поступила информация от прохожей о том, что возле дома 23 по Разводной улице в Петергофе неизвестный напал на пожилую женщину.

Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции выяснил, что неизвестный попытался вырвать из рук сумку у 82-летней пенсионерки. Сопротивляясь, женщина упала и ударилась ногой, а неизвестный скрылся.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска возле дома 6 по бульвару Разведчика по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого за кражи 29-летнего бездомного, находившегося в алкогольном опьянении.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.