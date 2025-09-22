ента новостей

В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
Vощный шторм обрушился на Филиппины
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Летние Кавголовские игры» по прыжкам на лыжах с трамплина
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0

«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0

В игре девятого тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над командой «Краснодар». Итоговый результат матча – 2:0 в пользу петербуржцев, сообщает 78.ru.

Первый гол в этом матче был забит Максимом Глушенковым на шестидесятой минуте игры. Луис Энрике увеличил преимущество своей команды, забив второй гол на восемьдесят восьмой минуте.

В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» располагается на четвёртой строчке. «Краснодар», имея в активе 19 очков, занимает первое место в таблице чемпионата.

