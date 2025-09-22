Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0

В игре девятого тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над командой «Краснодар». Итоговый результат матча – 2:0 в пользу петербуржцев, сообщает 78.ru.

Первый гол в этом матче был забит Максимом Глушенковым на шестидесятой минуте игры. Луис Энрике увеличил преимущество своей команды, забив второй гол на восемьдесят восьмой минуте.

В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» располагается на четвёртой строчке. «Краснодар», имея в активе 19 очков, занимает первое место в таблице чемпионата.