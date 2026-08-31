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Питерец.ру » Происшествия » В Кронштадте полицейские нашли иностранцев с нарушениями миграционного режима

В Кронштадте полицейские нашли иностранцев с нарушениями миграционного режима

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Кронштадте полицейские провели очередной рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства на строительных объектах

В Кронштадте сотрудники управления по вопросам миграции совместно с бойцами специального полка полиции провели очередную проверку соблюдения миграционного законодательства на стройплощадках.

Правоохранители проверили документы у 40 иностранцев. Восьмерым из них вменили административные правонарушения, связанные с неправильным въездом или нарушением сроков пребывания в стране. По данной статье предусмотрен штраф, после которого последует депортация.

Сейчас полиция выясняет, кто именно привлек этих людей к работе. За нелегальное трудоустройство иностранцев работодателю грозят серьезные последствия: по ст. 18.15 КоАП РФ — значительные штрафы, а в некоторых случаях даже временная остановка работы предприятия.

В региональном главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти отметили, что борьба с нарушениями в сфере миграции идет планомерно и постоянно отслеживается.

Все по теме: Кронштадтский район, мигранты
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