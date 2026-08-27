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Питерец.ру » Происшествия » На Софийской улице в ДТП с автобусами пострадали 12 человек

На Софийской улице в ДТП с автобусами пострадали 12 человек

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшими на Софийской улице

Сегодня днем, 27 августа около 12:40 на пересечении Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя пассажирскими автобусами. Автобус № 326 врезался в автобус № 330, который в тот момент стоял без пассажиров — водитель ожидал техническую помощь. В результате столкновения оба транспорта съехали в кювет. 

По предварительным данным, в ДТП пострадали 12 человек, среди которых есть несовершеннолетние дети.

По факту дорожного происшествия полицейскими проводится проверка.

Все по теме: Колпинский район, ДТП, автобус
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