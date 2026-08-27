На Софийской улице в ДТП с автобусами пострадали 12 человек

Сегодня днем, 27 августа около 12:40 на пересечении Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя пассажирскими автобусами. Автобус № 326 врезался в автобус № 330, который в тот момент стоял без пассажиров — водитель ожидал техническую помощь. В результате столкновения оба транспорта съехали в кювет.

По предварительным данным, в ДТП пострадали 12 человек, среди которых есть несовершеннолетние дети.

По факту дорожного происшествия полицейскими проводится проверка.