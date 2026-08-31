Инцидент в петербургском метро произошел из-за нештатного рассоединения между вагонами поезда

Пресс-служба петербургского метро прокомментировала произошедший утренний инцидент.

Сегодня утром на первой линии метро, на станции «Чернышевская», произошло нештатное расцепление между шестым и седьмым вагонами. Машинист не смог быстро устранить поломку, из-за чего движение по ветке было частично ограничено.

Для безопасной буксировки поезда пришлось на время остановить перегон от «Девяткино» до «Площади Восстания». Из-за высокой пассажирской нагрузки также были закрыты входы на станции «Девяткино», «Площадь Мужества» и «Гражданский проспект».

Пассажиров аварийного состава высадили на «Чернышевской». В поезде находились 14 детей, причём десять из них — младше пяти лет. Одной женщине потребовалась медицинская помощь, её осмотрели врачи скорой.

Сейчас неисправный состав уже доставлен в депо «Автово», где специальная комиссия выясняет причины случившегося. В 09:28 движение на первой линии полностью возобновили.

Разбор случая ведётся под личным контролем начальника метрополитена. Тщательное расследование поможет свести риск подобных ситуаций к минимуму.