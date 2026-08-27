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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе собака «амстафф» напал на пятилетнюю девочку

В Невском районе собака «амстафф» напал на пятилетнюю девочку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Невского района Петербурга проводят проверку по факту нападения «амстаффа» на ребенка

Накануне вечером, 26 августа около 20:15 к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о нападении собаки на пятилетнюю девочку возле дома 40 по Октябрьской набережной.

На месте происшествия прибывшим полицейским 28-летняя хозяйка собаки рассказала, что около 20:00 она выгуливала на поводке без намордника своего питомца породы американский стаффордширский терьер, когда внезапно к ней подбежали дети и попытались погладить собаку, в результате чего та укусила маленькую девочку.

Пострадавшую с множественными открытыми ранами головы в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По данному факту полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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