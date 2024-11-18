В Колпино поймали подозреваемого в избиении подростка на детской площадке

Около полуночи 16 ноября к полицейским города Колпино поступила информация из детской больницы о том, что около 22 часов 00 минут к ним за медицинской помощью обратился 10-летний мальчик с ушибами и переломом носа.

Было установлено, что мальчика избили неизвестные на детской площадке возле своего дома на Павловской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в причастности к нападению задержали неработающего 41-летнего жителя Колпино, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемого в том, что в ходе внезапно возникшей ссоры нанес мальчику удар ногой в область живота и лица.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.