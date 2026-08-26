В СПбГУ пройдет День первокурсника

В полдень прозвучит выстрел пушки Петропавловской крепости, под звуки старинного студенческого гимна Gaudeamus поднимутся флаги Российской Федерации, Санкт‑Петербурга и СПбГУ, после чего первокурсники произнесут клятву универсанта.

Ректор СПбГУ Николай Михайлович Кропачев и почетные гости поздравят вчерашних абитуриентов и торжественно вручат студенческие билеты. Также состоится телемост с обучающимися филиала СПбГУ в Ташкенте и совместных университетов в Каире и Харбине.

На протяжении всего праздника будет работать Ярмарка студенчества, которая поможет лучше познакомиться с учебной и внеучебной жизнью.

По традиции в завершение Дня первокурсника универсанты отправят в плавание «кораблики надежды», на которых напишут свои самые заветные желания.

Программа

10:30 Открытие Ярмарки студенчества;

12:00 Торжественная церемония посвящения в студенты СПбГУ;

14:00 Запуск «корабликов надежды» на стрелке Васильевского острова.

Дата: 31 августа 2026 года.

Время: 12:00.

Место: площадь Академика Сахарова.