СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»

На ледовой арене «Минск-Арена» в белорусской столице состоялся очередной поединок регулярного первенства КХЛ. Команда «Динамо» из Минска принимала петербургский СКА. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в овертайме победу одержали гости – 2:1.

Счёт в матче открыл игрок минского «Динамо» Матвей Поляков на 12-й минуте второго периода. Однако уже через минуту Алекс Лимож из СКА сравнял счёт. Решающую шайбу в дополнительное время забросил Сергей Сапего, принеся своей команде победу.

Следующий матч команда СКА проведёт 7 марта на выезде против московского «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги.