Более 1000 человек пропали без вести в Непале и Китае после наводнения в Гималаях

В четверг спасатели искали выживших в заваленных обломками долинах и на склонах холмов в Непале. Более 1000 человек пропали без вести в этой гималайской стране и соседнем Китае после того, как стена льда, грязи и камней обрушилась в горную реку, вызвав катастрофическое внезапное наводнение.

Власти Непала использовали вертолеты для поиска выживших и доставки предметов первой необходимости тысячам людей, оказавшимся отрезанными от внешнего мира в городах и долинах после того, как в среду стихия перекрыла дорогу, по которой шли туристы и паломники и которая соединяет Катманду с Лхасой в Тибете.

По данным полиции, число погибших может превысить 270 человек, при этом десятки тел были смыты на равнину, откуда их и извлекают.

Министр внутренних дел Непала Судхан Гурунг заявил, что основное внимание по-прежнему уделяется поиску выживших. Спасательные команды обнаружили 100 пропавших без вести индийских туристов, в основном паломников, и 25 китайских рабочих в наиболее пострадавшем районе вокруг Тришули. Более 650 иностранцев до сих пор числятся пропавшими без вести, а непальским властям еще предстоит установить количество пропавших без вести местных жителей.

По данным китайской государственной телекомпании CCTV, опубликованным в четверг, число пропавших без вести в тибетском округе Гьиронг составило 558 человек, в том числе 260 иностранных граждан.