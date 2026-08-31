На Васильевском острове задержали «помощницу» мошенников

30 августа утром к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 74-летней женщины, которая рассказала стражам порядка, что в результате неоднократных звонков мошенников под видом сотрудников различных структур, убеждавших ее в необходимости «обезопасить свои деньги», она в период с 27 по 29 августа передала нескольким курьерам 5 740 000 рублей разными суммами.

В этот же день, 30 августа, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 5-й линии Васильевского острова задержали «помощницу» мошенников. Курьером оказалась 28-летняя жительница города Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УК РФ.

Проверочные мероприятия продолжаются. Устанавливаются иные лица, причастные к преступлению.