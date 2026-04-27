Питерец.ру » Спорт » «Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0

«Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
© Анна Мейер / ФК «Зенит»
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 27-го тура РПЛ

Вчера завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026, в котором встретились две команды: петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Эта встреча проходила на домашнем стадионе «Газпром Арена», расположенном в Санкт-Петербурге, и собрала множество зрителей, пришедших поддержать свои команды. Главным арбитром матча был Евгений Буланов из Саранска.

С самого начала матча «Зенит» продемонстрировал активный и агрессивный стиль игры. На восьмой минуте встречи игрок «Зенита» Александр Соболев, проявив отличную реакцию и мастерство, открыл счёт, что позволило петербуржцам выйти вперёд. Этот гол стал результатом хорошо спланированной атаки, в которой Соболев сумел воспользоваться ошибкой обороны «Ахмата». Непосредственно после этого, на 11-й минуте, Луис Энрике, ещё один ключевой игрок «Зенита», удвоил преимущество своей команды, забив второй мяч. 

После двух быстрых голов игра немного успокоилась, и «Ахмат» попытался наладить свою игру, однако петербуржцы уверенно контролировали ситуацию на поле, не позволяя сопернику создать опасные моменты. В итоге, несмотря на усилия грозненцев, им не удалось изменить ход встречи, и матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита».

По итогам этой игры «Зенит» набрал 59 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая всего на одно очко от лидера чемпионата, «Краснодара», у которого 60 очков. В то же время «Ахмат» с 32 очками располагается на девятом месте, что не позволяет команде рассчитывать на более высокие позиции в текущем сезоне. В следующем туре «Зенит» предстоит выездная встреча с ЦСКА, которая состоится 2 мая, и эта игра обещает быть не менее напряженной и интересной, чем предыдущая.

Похожие публикации

22-09-2025, 09:56
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
27-08-2025, 10:26
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
10-03-2013, 18:25
«Зенит» проиграл «Рубину» на «Ахмат-Арене» в Грозном
30-10-2023, 01:22
«Краснодар» проиграл ЦСКА, что позволило «Зениту» сократить отставание от лидирующих в РПЛ «Быков» до 2 очков
24-12-2024, 09:28
Волейбольный «Зенит» одержал победу в матче 18-го тура Суперлиги
13-12-2024, 13:15
Волейбольный «Зенит» из Петербурга выиграл шестой матч подряд в Суперлиге чемпионата России

