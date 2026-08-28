В Невском районе задержали мужчину, избившего свою супругу

26 августа из больницы к полицейским Невского района Петербурга поступила телефонограмма о госпитализации 47-летней женщины с тяжелыми травмами.

Полицейские выяснили, что 26 августа около 15:30 по месту жительства в квартире дома 62 по Дальневосточному проспекту женщина была избита своим супругом. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение в тяжёлом состоянии.

26 августа около 16:55 по месту жительства сотрудники полиции задержали 48-летнего неработающего мужчину.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Мужчину поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.