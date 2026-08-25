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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти 1 сентября откроются четыре новые школы

В Ленобласти 1 сентября откроются четыре новые школы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
1 сентября четыре новые школы откроются в Ленинградской области

В Ленинградской области с началом учебного года откроются четыре новых образовательных учреждения: два из них расположены в Новоселье, по одному — в Кудрово и Янино. Помимо этого, после проведения ремонтных работ возобновят свою работу школы в Русско-Высоцком и Ульяновке.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 24 августа проинспектировал новую школу в Янино, которая полностью готова к началу учебного года. Это учреждение предоставит региону 1100 дополнительных учебных мест, что позволит разгрузить существующие школы и обеспечить возможность обучения детей в непосредственной близости от дома.

Инновационным решением стало объединение школы с прилегающим детским садом на 350 воспитанников в единый образовательный комплекс. Совместное управление и техническое обеспечение позволят оптимизировать расходы. Губернатор отметил, что подобная модель будет постепенно внедряться в других районах области.

Проект школы в Янино был удостоен премии архитектурного конкурса «Золотой Трезини» в 2025 году. Внутри здания оборудованы просторный атриум, современные лаборатории по естественным наукам, четыре спортивных зала, актовый зал на 700 мест и многофункциональный медицинский блок, включая стоматологические кабинеты. На прилегающей территории созданы условия для занятий спортом: футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, а также беговая дорожка. Продуманное пространство способствует разностороннему развитию учащихся, включая учебу, спорт и творчество.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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