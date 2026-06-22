На стройке в Калининском районе искали нелегалов

В ходе масштабной операции на строительном объекте по Полюстровскому проспекту сотрудники правоохранительных органов, включая представителей Управления по вопросам миграции и Специального полка ГУ МВД России, провели проверку соблюдения миграционного законодательства. Основной целью рейда стало выявление и пресечение незаконного пребывания иностранных граждан, в частности, трудящихся на стройке.

За время мероприятия было проверено 63 иностранных работника. У 15 из них выявлены нарушения, связанные с отсутствием необходимых разрешений на работу. Нарушители были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ.

Некоторые из рабочих предприняли попытки скрыться от правоохранителей: кто-то пытался затеряться среди строительных конструкций, буквально сливаясь со стенами, другие рисковали, повиснув под потолком, или укрывшись в подвальных и технических помещениях. Тем не менее, все попытки избежать обнаружения оказались безуспешными.

Нарушителям миграционного законодательства предстоит выплатить штрафы, после чего они будут выдворены за пределы Российской Федерации.

Отдельное внимание уделяется и работодателю. В его отношении будет решаться вопрос о привлечении к ответственности по статье, касающейся незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан. Данная статья предусматривает существенные штрафы, для юридических лиц достигающие 800 тысяч рублей за каждого работника, или приостановку деятельности на срок до трех месяцев.

Полиция Санкт-Петербурга продолжает активно заниматься миграционным контролем, и в рамках данной инициативы подобные проверочные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.