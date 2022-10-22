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Питерец.ру » Общество » В Петербурге полицейские провели операцию «Нелегал-2022»

В Петербурге полицейские провели операцию «Нелегал-2022»

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Полиция провела операцию «Нелегал-2022» 

С 10 по 17 октября в СПб и ЛО сотрудники регионального ГУ МВД России провели операцию «Нелегал-2022». Данное мероприятие проводится с целью противодействия незаконной миграции и пресечения противоправной деятельности в сфере миграции, а также для контроля за миграционной ситуацией и соблюдением законодательства.В результате оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции выявили около 4 тыс. нарушений миграционного законодательства. За выявленные правонарушения наложены административные штрафы на сумму более 15 млн руб., из которых 10 млн. рублей уже взысканы в бюджет. За пределы РФ по материалам полиции выдворено 84 иностранных гражданина и 8 иностранцев депортировано.

Возбуждено 309 уголовных дел в отношении иностранных граждан по миграционным преступлениям, в большинстве своем за фиктивную постановку на миграционный учет (ст. 322.3 УК РФ).

Источник: ГУ МВД
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