На улице Правды на реставрационном объекте искали мигрантов

В ходе проведенного рейда сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России при содействии сотрудников специального полка полиции, была проверена деятельность на объекте реставрации на улице Правды на предмет соблюдения миграционного законодательства.

В результате рейда было проверено 32 иностранных гражданина. Семеро из них были уличены в работе без требуемых разрешений. В их отношении были составлены протоколы об административных правонарушениях согласно статье 18.10 КоАП РФ. Нарушители понесут наказание в виде штрафов и последующего выдворения за пределы Российской Федерации.

Ещё двое мигрантов находились на строительной площадке с нарушением режима пребывания. По статье 18.8 КоАП РФ они также привлечены к административной ответственности и обязуются выплатить штрафы.

В настоящее время ведется расследование в отношении юридического лица, нанявшего иностранных граждан для нелегальной трудовой деятельности. В случае подтверждения вины, компания будет привлечена к ответственности по статье 18.15 КоАП РФ.

Борьба с нелегальной миграцией остается приоритетным направлением работы руководства ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.