В Шушарах полицейские провели проверку строительных городков

В Шушарах полицейские провели проверку строительных городков

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские провели масштабную проверку строительных городков в Шушарах

Сотрудники правоохранительных органов провели в Пушкинском районе Санкт-Петербурга масштабную проверку в поселке Шушары, направленную на выявление нарушений миграционного законодательства. Мероприятие охватило несколько строительных объектов, где проживают и трудятся иностранные рабочие.

К операции привлекли значительные силы: миграционные службы, патрульных, оперативников и кинологов. Поддержку обеспечивали бойцы Спецполка ГУ МВД и Росгвардии.

В результате рейда было проверено более 200 человек, в основном иностранных граждан, среди которых выявлено 11 случаев нарушения миграционного законодательства. Эти лица были доставлены в отдел полиции для оформления административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ.

Кроме того, параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверили на дорогах района около 25 автомобилей. По итогам проверки один водитель был привлечен к ответственности по статье 12.6 КоАП РФ.

Подобные рейды проводятся регулярно с целью поддержания общественного порядка и контроля за соблюдением законодательства в сфере миграции.

Все по теме: Пушкинский район, мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
