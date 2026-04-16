В Шушарах полицейские провели проверку строительных городков

Сотрудники правоохранительных органов провели в Пушкинском районе Санкт-Петербурга масштабную проверку в поселке Шушары, направленную на выявление нарушений миграционного законодательства. Мероприятие охватило несколько строительных объектов, где проживают и трудятся иностранные рабочие.

К операции привлекли значительные силы: миграционные службы, патрульных, оперативников и кинологов. Поддержку обеспечивали бойцы Спецполка ГУ МВД и Росгвардии.

В результате рейда было проверено более 200 человек, в основном иностранных граждан, среди которых выявлено 11 случаев нарушения миграционного законодательства. Эти лица были доставлены в отдел полиции для оформления административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ.

Кроме того, параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверили на дорогах района около 25 автомобилей. По итогам проверки один водитель был привлечен к ответственности по статье 12.6 КоАП РФ.

Подобные рейды проводятся регулярно с целью поддержания общественного порядка и контроля за соблюдением законодательства в сфере миграции.