На Васильевском острове задержали 21-летнего курьера мошенников

Накануне вечером, 24 ноября к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 78-летнего жителя дома 49 по 14-ой линии В.О., который рассказал стражам порядка о том, что поверив в легенду о сохранении накоплений, рядом со своим домом передал курьеру 960 877 рублей.

В тот же день возле дома 73 корпус 3 по Пулковскому шоссе сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 21-летнего жителя Московского района.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Задержанного поместили в изолятор га основании статьи 91 УПК РФ.