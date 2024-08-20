В Ленобласти поймали электромонтажника из Шлиссельбурга, подрабатывавшего курьером мошенников

В ночь на 7 августа 2024 года к полицейским города Сосновый Бор поступило заявление от 78-летней местной жительницы, которая рассказала о том, что попалась на уловку мошенников, действующих по схеме «ваш внук попал в беду». Обманутая женщина передала курьеру около своего подъезда на проспекте Героев 500 085 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 19 августа возле дома 16 по Комсомольской улице в городе Шлиссельбург, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 31-летнего электромонтажника, жителя Шлиссельбурга.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.