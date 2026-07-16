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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников при получении денег от пенсионера

В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников при получении денег от пенсионера

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали курьера мошенников при получении крупной суммы от пенсионера

15 июля к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация от 75-летнего петербуржца о том, что неизвестные, представившись сотрудниками силовых структур, убедили его передать наличные незнакомой курьерше.

В этот же день возле дома 5 по Галерному проезду при передаче 7 900 000 рублей сотрудники полиции с поличным задержали 75-летнюю жительницу Петербурга. Материальный ущерб потерпевшему причинён не был. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанную допросили в качестве подозреваемой.

Все по теме: Васильевский остров, мошенничество, пенсионеры
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