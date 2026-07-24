В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников

21 июля к полицейским Кировского района Ленинградской области с заявлением обратилась 70-летняя жительница одного из СНТ о совершённом в отношении неё мошенничестве. Со слов пострадавшей, 8 июля ей звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур, и под предлогом декларирования денежных средств убедили её передать курьеру личные сбережения в размере 500 000 рублей.

23 июля около 10:30 возле дома 52 по улице Орджоникидзе по подозрению в совершении указанного преступления задержали 19-летнего неработающего молодого человека.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.