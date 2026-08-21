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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину за убийство собственной матери

В Петербурге задержали мужчину за убийство собственной матери

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали мужчину, обвиняемого в убийстве собственной матери

Вечером 19 августа, около 19:30 к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в коммунальной квартире дома 9 по улице Тимуровская около трёх дней отсутствует хозяйка. 

Прибывшие в адрес полицейские, в указанной комнате коммунальной квартиры обнаружили тело 68-летней женщины. Тело направили в морг для установления причины смерти.

20 августа около 15:00 возле дома 17 по улице Комсомола сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 42-летнего неработающего мужчину. Установлено, что 18 августа в результате словесного конфликта он нанес побои своей матери. 

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Калининский район, телесные повреждения, убийство
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