В центре Петербурга задержали домушника, обворовавшего жителя «коммуналки»

23 июля к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что неизвестный путём подбора ключей проник в комнату коммунальной квартиры и похитил оттуда 295 000 рублей.

Вчера вечером, 27 июля около 17:00 возле дома 15 по улице Чехова сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 39-летнего неработающего мужчину. Похищенные денежные средства он успел потратить.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.