В Петербурге мужчина ограбил своего соседа по коммунальной квартире

18 июля к полицейским Адмиралтейского района Петербурга с заявлением обратился 45-летний житель дома 103 по Садовой улице. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что сосед по коммунальной квартире в ходе словесного конфликта нанёс ему телесные повреждения и разбил телефон, а на следующий день под угрозой применения насилия вынудил перевести денежные средства в размере 107 000 рублей.

Вечером того же дня, 18 июля около 21 часа в квартире дома 103 по Садовой улице по подозрению в совершении указанного преступления задержали 44-летнего неработающего мужчину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.