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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Энгельса грузовик насмерть сбил женщину

На проспекте Энгельса грузовик насмерть сбил женщину

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Петербурга  

Сегодня днем, 30 сентября около 15:50 возле дома 111 по проспекту Энгельса, в Выборгском районе Петербурга в зоне регулируемого пешеходного перехода водитель грузового автомобиля «Шакман» совершил наезд на неустановленную женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. 

Водитель, совершивший наезд на пешехода, попытался скрыться с места происшествия, однако в ходе розыскных мероприятий был оперативно установлен и задержан. 

Им оказался 51-летний мужчина. Со слов задержанного, он не заметил пешехода и на разрешающий сигнал светофора начал движение автомобиля. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: Выборгский район, ДТП, пострадавший пешеход
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