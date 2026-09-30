На проспекте Энгельса грузовик насмерть сбил женщину

Сегодня днем, 30 сентября около 15:50 возле дома 111 по проспекту Энгельса, в Выборгском районе Петербурга в зоне регулируемого пешеходного перехода водитель грузового автомобиля «Шакман» совершил наезд на неустановленную женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Водитель, совершивший наезд на пешехода, попытался скрыться с места происшествия, однако в ходе розыскных мероприятий был оперативно установлен и задержан.

Им оказался 51-летний мужчина. Со слов задержанного, он не заметил пешехода и на разрешающий сигнал светофора начал движение автомобиля.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.