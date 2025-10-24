Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке

В центре Санкт-Петербурга, на территории Сенного рынка, сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений миграционного законодательства.

В данной операции приняли участие сотрудники различных подразделений Главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, включая Специальный полк полиции, представителей Управления по вопросам миграции, а также специалистов-кинологов.

В ходе проведения проверочных мероприятий, сотрудниками полиции был осуществлен контроль в отношении более чем двухсот граждан, находившихся на территории рынка. Из общего числа проверенных лиц, сто пятьдесят оказались гражданами иностранных государств.

В результате проведенной проверки, у двадцати одного иностранного гражданина были зафиксированы факты несоблюдения установленных правил и норм пребывания на территории Российской Федерации.

Лица, допустившие нарушения миграционного законодательства, были доставлены в территориальный отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В настоящее время рассматривается вопрос о применении к нарушителям миграционного режима меры административного воздействия в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.

Представители правоохранительных органов продолжают систематическое проведение профилактических мероприятий, направленных на контроль за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в Санкт-Петербурге.