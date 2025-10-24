ента новостей

16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
12:12
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
12:07
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
12:04
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
16:07
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
13:07
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
12:40
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
12:35
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
12:33
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
12:29
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:20
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
11:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
11:54
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
11:48
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
11:43
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
22:39
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
12:56
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
12:54
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
12:47
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
12:43
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
12:35
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
12:31
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
12:26
День героической обороны острова Сухо
12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
12:03
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке

Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке

Полиция провела рейд по профилактике миграционных нарушений на Сенном рынке в центре Петербурга. 

В центре Санкт-Петербурга, на территории Сенного рынка, сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений миграционного законодательства.

В данной операции приняли участие сотрудники различных подразделений Главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, включая Специальный полк полиции, представителей Управления по вопросам миграции, а также специалистов-кинологов.

В ходе проведения проверочных мероприятий, сотрудниками полиции был осуществлен контроль в отношении более чем двухсот граждан, находившихся на территории рынка. Из общего числа проверенных лиц, сто пятьдесят оказались гражданами иностранных государств.

В результате проведенной проверки, у двадцати одного иностранного гражданина были зафиксированы факты несоблюдения установленных правил и норм пребывания на территории Российской Федерации.

Лица, допустившие нарушения миграционного законодательства, были доставлены в территориальный отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В настоящее время рассматривается вопрос о применении к нарушителям миграционного режима меры административного воздействия в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.

Представители правоохранительных органов продолжают систематическое проведение профилактических мероприятий, направленных на контроль за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в Санкт-Петербурге.

Яндек.Дзен

