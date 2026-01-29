Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга

В рамках масштабной операции, направленной на контроль миграционного законодательства, полиция провела рейды на двух объектах: овощной базе на проспекте Непокоренных и строительной площадке на Амурской улице. В операции участвовали более ста сотрудников различных подразделений ГУ МВД, включая миграционную службу, ГИБДД, отдел экономической безопасности и борьбы с коррупцией, а также спецподразделения полиции и Росгвардии, обеспечивающие силовую поддержку.

Основной целью рейдов была проверка соблюдения миграционных правил, поскольку на обоих объектах работает значительное количество иностранных граждан. Всего было проверено около 400 человек, почти половина из которых – выходцы из стран ближнего зарубежья. В результате у 23 иностранных граждан были выявлены нарушения миграционного законодательства, все они были доставлены в отделения полиции для оформления административных протоколов и последующей депортации.

В ходе операции сотрудники ГИБДД также проверили более сотни транспортных средств, выявив 13 нарушений ПДД и составив соответствующие протоколы. Руководство ГУ МВД России подчеркивает, что контроль за соблюдением миграционного законодательства является приоритетным направлением работы, и подобные рейды будут проводиться на регулярной основе.