В ходе проведения рейда по обеспечению миграционного порядка, проведенной в одном из зданий на улице Правды, где в настоящее время осуществляется масштабный ремонт, правоохранительные органы выявили ряд нарушений. Мероприятия, прошедшее при силовой поддержке Спецполка полиции и ОМОН, преследовали цель обнаружения фактов несоблюдения миграционного законодательства.

В рамках данного рейда было проверено в общей сложности восемьдесят человек, среди которых пятьдесят девять являлись иностранными рабочими, задействованными на строительных и реставрационных работах.

Стоит отметить, что появление сотрудников полиции стало для работников полной неожиданностью. Часть иностранных граждан предприняла отчаянные попытки избежать проверки, пытаясь скрыться, в том числе через окна и спускаясь по строительным лесам, несмотря на значительную высоту. Некоторые также пытались спрятаться в подвалах. Тем не менее, все эти действия оказались безрезультатными, так как сотрудники правопорядка оперативно задержали всех, кто пытался скрыться.

Причиной столь нестандартного поведения рабочих стали выявленные поддельные документы, касающиеся регистрации.

В результате проведенной проверки двенадцать человек были доставлены в ближайшие отделы полиции. Им инкриминируется нарушение статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, касающейся правил пребывания на территории РФ. В отношении данных лиц инициирована процедура административного выдворения за пределы страны.

Указанные мероприятия по проверке миграционной ситуации находятся под пристальным вниманием руководства Главного управления МВД и проводятся на регулярной основе.