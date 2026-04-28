В центре Петербурга полицейские провели масштабный рейд

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полиция совместно с Федеральной службой охраны провела комплексную операцию, нацеленную на выявление нарушений ПДД и миграционных норм.

Наряды правоохранителей были развернуты на Исаакиевской площади и возле станции метро «Технологический институт». В ходе рейда было досмотрено свыше 300 машин и проверено 315 человек, среди которых 45 иностранцев.

Десять мигрантов, нарушивших законодательство, были доставлены в отдел полиции, где на них составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ.

Параллельно проводились мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Инспекторы ГИБДД зафиксировали ряд нарушений ПДД, касающихся как управления транспортными средствами, так и их эксплуатации. Всего составлено более 20 административных материалов, а некоторые автомобили прошли проверку на соответствие законодательным требованиям.

Подобные профилактические рейды, инициированные руководством Главного управления МВД, проводятся регулярно. Их главная задача – поддержание общественной безопасности на дорогах города и контроль за соблюдением миграционного законодательства.