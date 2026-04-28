ента новостей

16:31
В Смольном прошло пленарное заседание XXXI съезда блокадников
16:21
На КАД будет запрещено движение грузового транспорта
16:14
На проспекте Ветеранов пьяный лихач на иномарке протаранил примакованный атомобиль
10:06
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадал 15-летний байкер
10:01
В Петербурге задаржали стрелка из охолощенного автомата в подъезде дома
08:56
В центре Петербурга полицейские провели масштабный рейд
20:17
Дорожные работы с полным перекрытием двух съездов на развязке КАД с Пулковского шоссе перенесли по погодным условиям
20:03
Во Всеволожском районе открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта
19:57
В Петербурге стартовало украшение улиц весенними цветами.
19:51
Путин наградил коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почета
16:37
В Петербурге на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
13:30
Петербургское «Динамо» обыграло «Спартак-2» со счетом 1:0
13:27
«Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0
13:13
На развязке КАД с Софийской улицей перекроют две полосы
13:07
В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с грузовиком погибли два человека
12:58
В Ленобласти задержали мигранта, расправившегося с жителем Тверской области
12:52
В Ленобласти водитель «Тойоты» угрожал пистолетом пенсионерке в деревне Рабитицы
12:41
В Сланцах женщину задержали за поножовщину у местного кафе
12:35
Жителя Шушар задержали за пособничество телефонным мошенникам
12:27
В Петербурге задержан курьер мошенников с Северного Кавказа
12:18
На улице Лени Голикова водитель автомобиля «ВАЗ-21041» сбил 10-летнего мальчика., выбежавшего на красный свет
12:10
В Колпино задержали мужчину, обеспечивавшего работу мошеннических сим-боксов
11:47
Промышленность Петербурга продолжает уверенный рост
11:43
В Ленобласти женщина-водитель «Хендай Солярис» погибла в результате ДТП
11:35
В Петербурге уличный конфликт завершился тяжкими травмами и уголовным делом
11:32
В Петербурге задержали мужчину, за угон и поджог автомобиля бывшей подруги
19:52
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Цвелодубово до Черкасово
13:03
В Петербурге капитально отремонтируют порядка 450 крыш
12:58
В Приморском районе задержали 17-летнюю помощницу мошенников
12:46
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с установкой могильного памятника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В центре Петербурга полицейские провели масштабный рейд

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские провели масштабный рейд в самом центре Северной столицы

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полиция совместно с Федеральной службой охраны провела комплексную операцию, нацеленную на выявление нарушений ПДД и миграционных норм.

Наряды правоохранителей были развернуты на Исаакиевской площади и возле станции метро «Технологический институт». В ходе рейда было досмотрено свыше 300 машин и проверено 315 человек, среди которых 45 иностранцев.

Десять мигрантов, нарушивших законодательство, были доставлены в отдел полиции, где на них составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ.

Параллельно проводились мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Инспекторы ГИБДД зафиксировали ряд нарушений ПДД, касающихся как управления транспортными средствами, так и их эксплуатации. Всего составлено более 20 административных материалов, а некоторые автомобили прошли проверку на соответствие законодательным требованиям.

Подобные профилактические рейды, инициированные руководством Главного управления МВД, проводятся регулярно. Их главная задача – поддержание общественной безопасности на дорогах города и контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Все по теме: Адмиралтейский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

