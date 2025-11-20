В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд

В Курортном районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов провели обширную операцию, направленную на контроль соблюдения миграционных норм.

В центре внимания оказался хостел, расположенный на Луговой улице в поселке Репино, где у некоторых проживающих возникли неожиданные обстоятельства при взаимодействии с представителями правопорядка.

Для реализации данной операции были привлечены различные подразделения Главного управления МВД, в том числе сотрудники миграционной службы, специальный полк полиции, а также кинологи с собаками, обученными для поиска запрещенных веществ и нелегальных мигрантов.

Возглас "Полиция, открыть!" вызвал различную реакцию у постояльцев хостела. Кто-то отреагировал незамедлительно, в то время как другие предпочли имитировать сон, игнорируя прибывших. В подобных ситуациях сотрудники полиции принимали меры по принудительному открытию дверей для обеспечения доступа и проведения необходимых проверок.

В ходе мероприятия была установлена личность и проверены документы более чем у 250 иностранных граждан, с проведением сверки данных по базе контролируемых лиц. В большинстве случаев нарушений выявлено не было, однако отдельные факты нарушений миграционного законодательства были зафиксированы.

Несколько человек были доставлены в отдел полиции для установления личности, а в отношении троих были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории России.

Подобные рейды проводятся Главным управлением МВД на регулярной основе в различных районах города и области с целью контроля миграционной ситуации и своевременного выявления и пресечения нарушений действующего законодательства.