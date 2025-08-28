ента новостей

В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
Выставка «Фрагменты эпох»
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября
На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов
Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте
В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет
Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»
Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1
В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка задержан подозреваемый в наркодилерстве 

26 августа 2025 года, в рамках оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел, возле дома номер 28 по проспекту Просвещения был задержан гражданин 32 лет, официально не трудоустроенный, подозреваемый в совершении преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических веществ.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, был обнаружен и конфискован полимерный пакет, содержащий, согласно заключению экспертов, амфетамин, общим весом 257,6 грамма. Помимо этого, были изъяты другие пакеты с растительными и кристаллическими веществами, состав которых предстоит установить в ходе дальнейших исследований.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности данного лица, а также установление всех обстоятельств совершенного преступления.

