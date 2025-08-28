В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве

26 августа 2025 года, в рамках оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел, возле дома номер 28 по проспекту Просвещения был задержан гражданин 32 лет, официально не трудоустроенный, подозреваемый в совершении преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических веществ.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, был обнаружен и конфискован полимерный пакет, содержащий, согласно заключению экспертов, амфетамин, общим весом 257,6 грамма. Помимо этого, были изъяты другие пакеты с растительными и кристаллическими веществами, состав которых предстоит установить в ходе дальнейших исследований.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности данного лица, а также установление всех обстоятельств совершенного преступления.