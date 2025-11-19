В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств

18 ноября текущего года, в результате проведения комплекса оперативных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов произвели задержание гражданки 42 лет в частном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, улица Нагорная, дом 10. Задержанная подозревается в участии в ряде противоправных действий, квалифицируемых как мошенничество.

Согласно предварительной информации, полученной в ходе следствия, в течение 2024 года в городе Санкт-Петербурге, указанная гражданка, действуя в составе группы лиц, чьи имена не установлены, осуществляла обман граждан под видом привлечения инвестиций в строительные предприятия. Мошенники убеждали жертв оформлять кредитные обязательства и передавать им значительные денежные суммы.

Впоследствии, злоумышленница обращала полученные финансовые средства в свою пользу, используя их в личных целях.

По указанным фактам ранее были возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как мошенничество в особо крупном размере.

Суммарный ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает восемнадцать миллионов рублей.

В ходе проведения обыска в жилище подозреваемой, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, были конфискованы средства мобильной связи, а также документация, имеющая существенное значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление соучастников преступления и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.