ента новостей

19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
12:10
В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств
12:05
В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже
12:01
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
11:56
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
11:52
Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга
11:45
В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово
20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств

В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Сотрудники уголовного розыска Главка задержали подозреваемую в серии мошенничеств более чем на полтора десятка миллионов рублей

18 ноября текущего года, в результате проведения комплекса оперативных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов произвели задержание гражданки 42 лет в частном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, улица Нагорная, дом 10. Задержанная подозревается в участии в ряде противоправных действий, квалифицируемых как мошенничество.

Согласно предварительной информации, полученной в ходе следствия, в течение 2024 года в городе Санкт-Петербурге, указанная гражданка, действуя в составе группы лиц, чьи имена не установлены, осуществляла обман граждан под видом привлечения инвестиций в строительные предприятия. Мошенники убеждали жертв оформлять кредитные обязательства и передавать им значительные денежные суммы.

Впоследствии, злоумышленница обращала полученные финансовые средства в свою пользу, используя их в личных целях.

По указанным фактам ранее были возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как мошенничество в особо крупном размере.

Суммарный ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает восемнадцать миллионов рублей.

В ходе проведения обыска в жилище подозреваемой, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, были конфискованы средства мобильной связи, а также документация, имеющая существенное значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление соучастников преступления и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-11-2025, 12:55
Полицейские задержали жителя Уфы за махинации с землей в Петербурге
2-07-2025, 12:11
Бизнесмена из Петербурга уличили в мошенничестве на 46 млн рублей
14-08-2025, 13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
22-07-2025, 11:06
В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево
16-07-2025, 11:03
Полицейские поймали задержали подозреваемую в мошенничестве с земельным участком и домом в Отрадном
27-06-2025, 11:59
В Красносельском районе задержали распространительницу амфетамина

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
Вчера, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
17-11-2025, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
10-11-2025, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
Наверх