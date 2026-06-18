В Петербурге молодую пару задержали за содействие мошенникам

17 июня, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего мужчину и его сожительницу, проживающих на Пулковской улице. По предварительной информации, пара занималась активацией и незаконной регистрацией SIM-карт мобильных операторов, после чего перепродавала их за вознаграждение.

Было установлено, что активированные злоумышленниками SIM-карты фигурировали в 28 уголовных делах. Помимо этого, подозреваемые причастны к мошенничеству, совершенному в феврале. Тогда пожилой мужчина, введенный в заблуждение якобы сотрудниками государственных служб, перевел 850 000 рублей через банкоматы на указанные счета.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 части 3 Уголовного кодекса РФ. При обыске в квартире задержанных изъяли 5 SIM-карт, 3 мобильных телефона, компьютер, флеш-накопитель, планшет, 3 ноутбука и 8 банковских карт.

Злоумышленники задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление соучастников и эпизодов аналогичной преступной деятельности.