В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали квартирного наркоагронома с Шуваловского проспекта

В результате проведения оперативно-розыскных действий, предусмотренных профилактической операцией «Мак-2025», сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел России был задержан мужчина 32 лет, проживающий в доме номер 37 по Шуваловскому проспекту.

Данный гражданин подозревается в организации незаконной наркоплантации в своей квартире.

В ходе обыска в жилище задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали следующие предметы и вещества: электронные весы, предназначенные для дозирования наркотических средств, упаковочный материал, каннабис (марихуана) общим весом 128,8 грамма, части растения конопля общей массой 761,70 грамма, а также десять кустов конопли, культивировавшихся в квартире.

Суммарный вес изъятых наркотических веществ составил 890,5 грамма.

Следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности и установление возможных соучастников.

