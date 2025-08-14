В Петербурге задержали квартирного наркоагронома

В результате проведения оперативно-розыскных действий, предусмотренных профилактической операцией «Мак-2025», сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел России был задержан мужчина 32 лет, проживающий в доме номер 37 по Шуваловскому проспекту.

Данный гражданин подозревается в организации незаконной наркоплантации в своей квартире.

В ходе обыска в жилище задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали следующие предметы и вещества: электронные весы, предназначенные для дозирования наркотических средств, упаковочный материал, каннабис (марихуана) общим весом 128,8 грамма, части растения конопля общей массой 761,70 грамма, а также десять кустов конопли, культивировавшихся в квартире.

Суммарный вес изъятых наркотических веществ составил 890,5 грамма.

Следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности и установление возможных соучастников.