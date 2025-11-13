Полицейские задержали жителя Уфы за махинации с землей в Петербурге

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления в рамках служебной командировки в городе Уфа, был задержан 37-летний гражданин, проживающий в данном населенном пункте. Он подозревается в совершении мошеннических действий на территории Санкт-Петербурга.

Предварительным расследованием установлено, что в мае текущего года, находясь вблизи дома номер 126 по улице Савушкина, злоумышленник путем введения в заблуждение потерпевшего под предлогом выгодной покупки земельных участков, похитил денежные средства в размере 432 000 рублей, принадлежащие жителю Санкт-Петербурга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.