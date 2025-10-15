ента новостей

22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
13:58
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
13:49
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
13:35
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
13:33
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
13:27
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
13:23
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
13:12
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
12:53
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
12:47
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
12:42
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
12:36
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
12:32
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
12:25
На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд
16:20
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
14:28
Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме
14:23
Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта
14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
14:15
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
14:11
На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой
14:06
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
22:16
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
14:00
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко
13:56
В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»
13:52
На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина

В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Невском районе Петербурга задержали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина

В полицию Невского района Петербурга 7 октября поступила информация о том, что трое неизвестных совершили несанкционированное проникновение в ювелирный магазин, находящийся по адресу: Ивановская улица, дом 26. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии выявили признаки взлома входной двери. Внутри торгового зала был задержан восемнадцатилетний гражданин, уличенный в попытке хищения ювелирных изделий.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение).

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление личности и задержание других лиц, причастных к данному преступлению.

