В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина

В полицию Невского района Петербурга 7 октября поступила информация о том, что трое неизвестных совершили несанкционированное проникновение в ювелирный магазин, находящийся по адресу: Ивановская улица, дом 26.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии выявили признаки взлома входной двери. Внутри торгового зала был задержан восемнадцатилетний гражданин, уличенный в попытке хищения ювелирных изделий.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение).

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление личности и задержание других лиц, причастных к данному преступлению.