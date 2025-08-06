В Петербурге задержали 85-летнюю "дропа" мошенников

12 часов 20 минут 31 июля 2025 года в отделение полиции Курортного района поступило заявление от 90-летней гражданки, проживающей в доме номер 292 по Приморскому шоссе. По словам заявительницы, 30 июля текущего года с ней связались неустановленные лица, которые, назвавшись представителями органов внутренних дел, обманным путем, под видом обеспечения сохранности ее финансовых активов, склонили ее к передаче курьеру денежной суммы в размере 450 000 рублей.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

4 августа 2025 года в рамках расследования указанного уголовного дела была задержана 85-летняя гражданка, подозреваемая в соучастии в совершении данного противоправного деяния. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.