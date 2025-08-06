Пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам около 7,5 млн рублей

5 августа 2025 года, около 12 часов 40 минут, в правоохранительные органы поступило заявление от пожилой гражданки, 78 лет, проживающей в доме номер 8 по Северному проспекту. Она сообщила, что на протяжении почти всего июля месяца, с 3-го по 31-е число, ей систематически поступали звонки от неизвестных лиц. Используя обманные методы и злоупотребляя ее доверчивостью, злоумышленники убедили ее снять все свои накопления, обосновывая это необходимостью декларирования ее денежных средств. В результате, потерпевшая передала курьеру сумму в размере 7 миллионов 495 тысяч рублей.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей подобные действия как мошенничество в особо крупном размере.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.