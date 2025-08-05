Пожилой мужчина с проспекта Мориса Тореза передал мошенникам более 5,6 млн рублей

Накануне днем, 4 августа 2025 года около 14 часов 40 минут, в отделение полиции Выборгского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 86-летнего ведущего научного сотрудника, проживающего в доме номер 35 по проспекту Мориса Тореза. В заявлении говорилось, что в течение июля месяца неизвестные лица, используя видеосвязь через мессенджер, связались с ним, представляясь работниками различных учреждений. Злоумышленники убедили его обналичить сбережения с личных банковских счетов, а также со счетов его супруги, и передать денежные средства курьерам.

Действуя согласно полученным инструкциям, пенсионер из Санкт-Петербурга в несколько приемов передал прибывшим курьерам в общей сложности 5 612 328 рублей.

В связи с произошедшим инцидентом возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов предпринимают необходимые действия для установления местонахождения и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления.