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Питерец.ру » Происшествия » Пожилой мужчина с проспекта Мориса Тореза передал мошенникам более 5,6 млн рублей

Пожилой мужчина с проспекта Мориса Тореза передал мошенникам более 5,6 млн рублей

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские разыскивают обманувших пожилого петербуржца с проспекта Мориса Тореза

Накануне днем, 4 августа 2025 года около 14 часов 40 минут, в отделение полиции Выборгского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 86-летнего ведущего научного сотрудника, проживающего в доме номер 35 по проспекту Мориса Тореза. В заявлении говорилось, что в течение июля месяца неизвестные лица, используя видеосвязь через мессенджер, связались с ним, представляясь работниками различных учреждений. Злоумышленники убедили его обналичить сбережения с личных банковских счетов, а также со счетов его супруги, и передать денежные средства курьерам.

Действуя согласно полученным инструкциям, пенсионер из Санкт-Петербурга в несколько приемов передал прибывшим курьерам в общей сложности 5 612 328 рублей.

В связи с произошедшим инцидентом возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов предпринимают необходимые действия для установления местонахождения и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления.

Все по теме: Выборгский район, пенсионеры, мошенничество
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