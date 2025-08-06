На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибли три человека

5 августа, около 15 часов 50 минут, на трассе «Нарва» произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Неизвестный водитель, управляя автомобилем марки «Киа Оптима», потерял контроль над транспортным средством и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Шакман». В момент аварии 27-летний водитель грузовика находился возле своего транспортного средства, меняя колесо с правой стороны, при этом был выставлен знак аварийной остановки.

Согласно предварительной информации, в результате данного инцидента, трое пассажиров легкового автомобиля «Киа» получили смертельные травмы и скончались на месте. Еще двое человек, находившихся в «Киа Оптима», были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время ведется работа по установлению личностей погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия. По факту данного ДТП проводится тщательная проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.