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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибли три человека

На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибли три человека

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Опубликовал: Антон78
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Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на трассе "Нарва" в Кингисеппском районе

5 августа, около 15 часов 50 минут, на трассе «Нарва» произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Неизвестный водитель, управляя автомобилем марки «Киа Оптима», потерял контроль над транспортным средством и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Шакман». В момент аварии 27-летний водитель грузовика находился возле своего транспортного средства, меняя колесо с правой стороны, при этом был выставлен знак аварийной остановки.

Согласно предварительной информации, в результате данного инцидента, трое пассажиров легкового автомобиля «Киа» получили смертельные травмы и скончались на месте. Еще двое человек, находившихся в «Киа Оптима», были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время ведется работа по установлению личностей погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия. По факту данного ДТП проводится тщательная проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
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