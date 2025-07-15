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Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека

На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека

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Опубликовал: Антон78
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Проводится проверка по факту смертельного ДТП на трассе "Кисельня - Хвалово", унесшей жизни двух человек

Сегодня около 11 часов утра на трассе, соединяющей населенные пункты Кисельня и Хвалово, расположенной в Волховском районе Ленинградской области, произошло смертельное ДТП. 61-летняя женщина, управлявшая транспортным средством марки "Сузуки Гранд Витара", при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу грузовому автомобилю "Скания" с полуприцепом, которым управлял 26-летний мужчина, что привело к столкновению.

Вследствие удара автомобиль "Сузуки" был отброшен в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Сузуки", женщина 61 года, и ее 39-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств и причин данного дорожно-транспортного происшествия.

Все по теме: Ленобласть, Волховский район, ДТП
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