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Питерец.ру » Происшествия » В петроградском районе пенсионер отдел мошенникам 19,5 миллионов рублей

В петроградском районе пенсионер отдел мошенникам 19,5 миллионов рублей

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские расследуют многомиллионное мошенничество в отношении пенсионера из Петроградского района

15 июля, около 19 часов 25 минут, в отделение полиции Петроградского района Петербурга поступило заявление от 75-летнего гражданина, проживающего в доме номер 2/5 по Зверинской улице.

По словам пожилого мужчины, злоумышленники, связавшись с ним по телефону, сообщили о несанкционированных действиях с его банковскими счетами. Под предлогом обеспечения сохранности средств, они убедили его снять наличные и передать их курьеру.

В результате серии из трех подобных передач денежных средств, пенсионер потерял в общей сложности 19,5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей содеянное как мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия.

Все по теме: Петроградский район, мошенничество, пенсионеры
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