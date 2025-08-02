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Питерец.ру » Происшествия » Задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Косыгина

Задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Косыгина

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки с проспекта Косыгина

Восьмидесятилетняя гражданка, проживающая в Красногвардейском районе на проспекте Косыгина, 30 июля обратилась в правоохранительные органы. Она сообщила, что в течение недели, с 23 по 29 июля, ей поступали звонки от неустановленных лиц, которые представлялись работниками государственных учреждений.

Злоумышленники, используя обманные методы, а именно предлоги о "проведении контрольных мероприятий" и "гарантии безопасности денежных средств", убедили пожилую женщину передать им 355 000 рублей. Деньги были переданы неизвестному лицу.

По данному инциденту возбудили уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей это деяние как мошенничество, совершенное в крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, 1 августа в 10 часов 15 минут, у дома номер 3 по проспекту Передовиков, сотрудники уголовного розыска произвели задержание подозреваемого. Им оказался двадцатилетний житель данного района. В отношении задержанного применена мера пресечения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
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