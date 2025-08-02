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Питерец.ру » Происшествия » Задержан курьер мошенников, обманувших пенсионера из Парголово

Задержан курьер мошенников, обманувших пенсионера из Парголово

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Выборгского района Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера из Парголово

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга 30 июля обратился 89-летний гражданин, проживающий в доме на Заводской улице в поселке Парголово. Он сообщил, что в тот же день ему позвонил неизвестный, который, ссылаясь на необходимость обеспечения сохранности его сбережений, обманным путем убедил передать деньги курьеру для проведения процедуры «декларирования».

По словам потерпевшего, около 11 часов утра 30 июля он передал прибывшему курьеру сумму в размере 289 480 рублей.

На основании данного заявления было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 30 июля около 16 часов, сотрудниками уголовного розыска у дома 9/34 по Советскому переулку был задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в соучастии в данном преступлении.

Задержание подозреваемого произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
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