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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево

В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали "дропа - гастролера" обманом обобравшего старушку из Пикалево

15 июля в правоохранительные органы Бокситогорского района Ленинградской области обратилась 61-летняя гражданка. Она сообщила, что ее 87-летней матери, проживающей в городе Пикалево, по адресу: улица Горняков, дом 2, позвонили злоумышленники. Мошенники, используя схему обмана "родственник стал виновником ДТП", убедили пожилую женщину передать курьеру денежные средства в размере 500 000 рублей. Передача состоялась в Санкт-Петербурге, возле дома 17 по улице Васи Алексеева.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

21 июля, в 15 часов 45 минут, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Задержание произошло возле дома 12 по Рижскому проспекту. Задержанным оказался 21-летний неработающий гражданин, зарегистрированный в Хабаровском крае.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей основания для задержания подозреваемого.

Все по теме: Ленобласть, Бокситогорский район, мошенничество, пенсионеры
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