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Питерец.ру » Происшествия » Задержан 19-летний "дроп" мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Космонавтов

Задержан 19-летний "дроп" мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Космонавтов

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Московского района задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Космонавтов 

25 июля в правоохранительные органы обратился 77-летний гражданин, проживающий в доме номер 76, расположенном на проспекте Космонавтов. В своем заявлении он указал, что днем ранее, 24 июля, приблизительно в 11 часов 20 минут, на его мобильный телефон поступил звонок от неустановленных лиц. Звонившие, используя обманный довод о "необходимости декларирования денежных активов", склонили его к передаче денежной суммы в размере 1 000 000 рублей курьеру.

В связи с данными обстоятельствами возбудили уголовное дело по статье 159, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как мошенничество.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 31 июля около 9 часов утра, неподалеку от дома номер 22 на Новоизмайловском проспекте, оперативной группой уголовного розыска был задержан 19-летний юноша. Он подозревается в соучастии в указанном преступлении в качестве так называемого "дропа", то есть лица, используемого мошенниками для получения и передачи денежных средств.

В отношении задержанного была применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры
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