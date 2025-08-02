Задержан 19-летний "дроп" мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Космонавтов

25 июля в правоохранительные органы обратился 77-летний гражданин, проживающий в доме номер 76, расположенном на проспекте Космонавтов. В своем заявлении он указал, что днем ранее, 24 июля, приблизительно в 11 часов 20 минут, на его мобильный телефон поступил звонок от неустановленных лиц. Звонившие, используя обманный довод о "необходимости декларирования денежных активов", склонили его к передаче денежной суммы в размере 1 000 000 рублей курьеру.

В связи с данными обстоятельствами возбудили уголовное дело по статье 159, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как мошенничество.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 31 июля около 9 часов утра, неподалеку от дома номер 22 на Новоизмайловском проспекте, оперативной группой уголовного розыска был задержан 19-летний юноша. Он подозревается в соучастии в указанном преступлении в качестве так называемого "дропа", то есть лица, используемого мошенниками для получения и передачи денежных средств.

В отношении задержанного была применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.