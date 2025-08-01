В Колпино мужчину залили из газового баллончика и отобрали более двух миллионов рублей

Около 19 часов 35 минут 31 июля 2025 года в дежурную часть полиции Колпинского района поступило заявление об уличном нападении, произошедшем около дома номер 65 по Октябрьской улице.

Оперативно прибывшие на указанное место сотрудники правоохранительных органов обнаружили пострадавшего – 50-летнего мужчину, проживающего в Колпино. Он заявил, что подвергся нападению неизвестного, который применил газовый баллончик, распылив его содержимое в лицо жертве. После этого злоумышленник нанес удар потерпевшему и похитил сумку. В украденной сумке находились денежные средства в размере 2 091 000 рублей, мобильный телефон, ключи от квартиры и банковские карты. Преступник скрылся с места совершения преступления.

Пострадавший от медицинской помощи отказался.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание нападавшего.