В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении

В минувшую среду около 15 часов 05 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 46-летней гражданки сопредельного государства, продавца круглосуточного магазина о том, что 10 декабря 2022 года в период с 17 часов 30 минут до 18 часов 00 минут в данном магазине, расположенном в доме 8 по проспекту Славы, неизвестный преступник похитил бутылку пива объемом 1,5 литра, после чего применил физическую силу в отношении продавца и потребовал от неё денежные средства в размере 5000 рублей, но не довел свой умысел до конца, так как потерпевшая сообщила, что вызовет сотрудников полиции. Тогда злоумышленник скрылся с места преступления.

Вчера днем около 14 часов 50 минут возле дома 38 по улице Будапештской в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 40-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.